Последняя неделя была тяжелой для многих украинцев и для Кати Осадчей тоже.

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Катя Осадчая, помогает украинцам найти близких, с которыми была потеряна связь из-за вторжения рф на территорию Украины. Для этого она создала вместе с каналом "1+1" социальный проект под названием "Знайти своїх". В своем блоге Инстаграм она попросила помощи у украинцев.

"Мы нуждаемся в вашей помощи в поиске, каждый из вас может узнать в программе того, кого ищут @poshuk.znyklyh работает нонстоп. Присоединяйтесь и мы обязательно всех найдем", - обратилась к украинцам Катя Осадчая.

Телеведущая также призналась, что последняя неделя была для нее очень эмоциональной из-за ракетного обстрела центра Винницы. Но она старается держаться - вспоминая слова Сергея - своего партнера по поиску людей.

"Последняя неделя была тяжелой, нас пытаются сломать не только физически, даже самые крепкие начинают ломаться. Но я все время повторяю для себя слова моего партнера по поиску Сергея – "Катя, нашим ребятам в окопах гораздо труднее, но они идут дальше", - добавила Катя Осадчая.

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.