Як пише Politeka.net, Ганна Богдан – учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Ганна перемогла, будувала стосунки разом із головним героєм і навіть стала разом із ним жити. Однак через два місяці після вторгнення Росії несподівано заявила - вони більше не разом.

Ділитись деталями Богдан не стала, лише наголосила: це особисте. Вона вирушила на навчання за кордон і тепер зрідка ділиться кадрами звідти. Також Богдан похвалилася засмаглою фігурою на курорті, чим привернула до себе увагу.

Зазначимо Богдан уже одного разу за 6 місяців схудла на 16 кг і дала поради, як це зробити правильно.

"Як схуднути? Ой, дівчатка, це, напевно, одне з найбільш поставлених питань у гугле. 1. Правильне харчування. Ніяких дієт! Ніяких жорстких обмежень у їжі! Є одну гречку без солі, закушуючи огірками категорично не можна. Але треба виключити солодке, пити багато води і найголовніше - любити себе та своє тіло!».

Анна також показала, як у неї видався вихідний і вона ніжиться на пляжі з подругою, насолоджуючись вільним часом та смачностями.

На нових знімках, які показала Ганна, її можна побачити у компанії кумедного малюка. Саме цього хлопця дівчина, котра розлучилася з коханим, назвала своїм новим кавалером.

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