Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Анна победила, строила отношения вместе с главным героем и даже стала вместе с ним жить. Однако спустя два месяца после вторжения рф неожиданно заявила - они больше не вместе .

Делиться деталями Богдан не стала, лишь подчеркнула: это личное. Она отправилась на учебу заграницу и теперь изредка делится кадрами оттуда. Также Богдан похвасталась загорелой фигурой на курорте, чем привлекла к себе внимание.

Отметим Богдан уже однажды за 6 месяцев похудела на 16 кг, и дала советы, как это сделать правильно.

"Как похудеть? Ой, девочки, это, наверное, один из самых задаваемых вопросов в гугле. 1. Правильное питание. Никаких диет! Никаких жестких ограничений в еде! Есть одну гречку без соли, закусывая огурцами категорически нельзя. Но надо исключить сладкое, пить много воды и самое главное - любить себя и свое тело!».

Анна также показала, как у нее выдался выходной и она нежится на пляже с подругой, наслаждаясь свободным временем и вкусностями.

На новых снимках, которые показала Анна, ее можно увидеть в компании забавного малыша. Именно этого паренька девушка, которая рассталась с возлюбленным, назвала своим новым кавалером.

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