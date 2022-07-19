Як пише Politeka.net , Соня Євдокименко - відома американська модель з українським корінням. Зірка живе та навчається у Нью-Йорку, США, а на літо поїхала працювати до Лос-Анджелеса. А на нових фото в Інстаграм Соня показала стильний образ під час прогулянки Беверлі Хиллз.

На фото Соня була у стильній сорочці та штанях. Зірка образ доповнила сумочкою, а позувала на окремому візку для валізи.

Фанати, включаючи Софію Ротару, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Яка красива", "Твоя зовнішність робить людей щасливими", "Ви тут такі красиві, що у мене навіть серце зупинилося на хвилину", "Красуня, захоплююсь тобою", "Люблю".

Нагадаємо, онука Софії Ротару підкорила зйомкою прямо посеред вулиці Лос-Анджелеса .

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