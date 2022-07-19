Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная американская модель с украинскими корнями. Звезда живет и учится в Нью-Йорке, США, а на лето уехала работать в Лос-Анджелес. А на новых фото в Инстаграм Соня показала стильный образ во время прогулки по Беверли Хиллс.

На фото Соня была в стильной рубашке и штанах. Звезда образ дополнила сумочкой, а позировала на отдельной тележке для чемодан.

Фанаты, включая Софию Ротару, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Какая красивая", "Твоя внешность делает людей счастливыми", "Вы здесь такие красивые, что у меня даже сердце остановилось на минуту", "Красотка, восхищаюсь тобой", "Люблю".

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