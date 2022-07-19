Леся висловилася про свого колегу та подругу.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу", яка відмовилася від роботи найближчим часом через обставини в країні. Нині Нікітюк більше часу надає допомоги українцям.

Сьогодні Нікітюк вразила сумну звістку про загибель популярної актриси та талановитої артистки Руслани Писанки.

19 липня Україну вразила новина про раптову смерть відомої телеведучої та актриси Руслани Писанки. Знаменитість пішла з життя віком 56 років. У неї діагностували тяжку хворобу.

«Русланочко, як же так… Світла пам'ять. У мене просто немає слів. Живеш, радієш, віриш, любиш, радієш, сумуєш... І десь замість якоїсь коми може стати слово війна, тяжка хвороба, смерть» - висловилася Леся.

Раніше, щоб трохи відволіктися, зірка вирушила на невеликий відпочинок із близькими.

«Матуся Лариса розповіла, що після того, як ми показали дзвонотерапію в нашій програмі, люди почали приїжджати звідусіль і частіше приїжджають до божого храму. Небагато провела вам духовну екскурсію. Можете помолитися та загадати бажання. Біля цієї ікони воно завжди збувається. Будьте сильними і духом, і тілом!

Аня сьогодні причащалася вперше. Її навчили хреститися та подарували іконку Ангела-охоронця!» – пише Нікітюк.

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