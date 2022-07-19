Леся высказалась о своей коллеге и подруге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала" которая отказалась от работы на ближайшее время из-за обстоятельств в стране. Сейчас Никитюк больше времени уделяет помощи украинцам.

Сегодня Никитюк поразило печальное известие о гибели популярной актрисы и талантливой артистки Русланы Писанки.

19 июля Украину потрясла новость о внезапной смерти известной телеведущей и актрисы Русланы Писанки. Знаменитость ушла из жизни в возрасте 56 лет. У нее диагностировали тяжелую болезнь.

«Русланочка, как же так… Светлая память. У меня просто нет слов. Живешь, радуешься, веришь, любишь, радуешься, грустишь… И где-то вместо какой-то запятой может стать слово война, тяжелая болезнь, смерть» - высказалась Леся.

Ранее, чтобы немного отвлечься, звезда отправилась на небольшой отдых с близкими.

«Матушка Лариса рассказала, что после того, как мы показали звонотерапию в нашей программе, люди начали приезжать отовсюду и чаще приезжают в храм божий. Немного провела вам духовную экскурсию. Можете помолиться и загадать желание. Возле этой иконы оно всегда сбывается. Будьте сильны и духом, и телом!

Анечка сегодня причащалась впервые. Ее научили креститься и подарили иконку Ангела-хранителя!» - пишет Никитюк.

Напомним, Цибульская сообщила о трагедии, зацепив Никитюк, Решетник и других звезд

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