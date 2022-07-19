Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели". Знаменитість після початку війни поїхала з дітьми до Нідерландів, де їй сподобалася погода. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Слава показала, як уміє співати її дочка. Камінська опублікувала відповідні кадри у своєму блозі. На відео Лаула, так звати дівчинку, демонструвала свій вокал.

"Вся у матір", - написала Слава.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Розумниця супер, нова зірочка, молодець, розвиватися і так тримати, виразно проступає талант", "Та вже, що тут скажеш. Від осинки не народяться апельсинки", "Це точно, супер. Вона дуже пронизлива", "Клас. Така розумничка "Схоже, народжується нова Слава і новий продюсер".

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