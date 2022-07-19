Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы". Знаменитость после начала войны уехала с детьми в Нидерланды, где ей понравилась погода. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Слава показала, как умеет петь ее дочь. Каминская опубликовала соответствующие кадры в своем блоге. На видео Лаула, так зовут девочку, демонстрировала свой вокал.

"Вся в мать", - написала Слава.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Умница супер, новая звёздочка, молодец, развиваться и так держать, отчетливо проступает талант", "Да уж, что тут скажешь. От осинки не родятся апельсинки", "Это точно, супер. Она очень пронзительная", "Класс. Такая умничка", "Похоже, рождается новая Слава и новый продюсер".

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в мини-купальнике хвастнула отдыхом на яхте: эффектные кадры

А еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" показала, как дети поздравили ее с днем рождения

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" рассказала, как ее "старят" социальные сети