Слава рассказала, как относится к своему возрасту с долей иронии.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая 15 лет была солисткой группы "НеАнгелы" и совсем недавно начала сольную карьеру. Артистка выехала из страны достаточно давно и не говорит о происходящем, предпочитая акцентировать внимание на себе.

Сегодня Каминская празднует свой день рождения, поэтому решила сделать небольшое обращение к поклонникам.

«Когда тебя 28, а паспорт, google и википедия добавили десятку на чай 🤣» - шутливо подметила Слава.

В сети также отреагировали: «С Днем Рождения, Любимый Славентий!🥳 Пусть все желания сбудутся!💙💛; Славка !!! 😍 Happy Birthday 🥳 dream come true 💜 🖤; Славочка, солнышко, с днем ​​рождения❤️❤️ Мира, любви и позитива❤; Славка с днюхой🇺🇦🇺🇦🇺🇦🫶🏼Счастья, здоровья, мира💋; Рыжик Hb крошка 🎂 будь счастлива вне зависимости от обстоятельств ❤️».

Напомним, Каминская уехала вместе с детьми в Нидерланды, убежав от ужасов войны. Звезда отметила, что ей страна очень подходит, так как там нет жары и вечером нужно одевать ветровку, чтобы не замерзнуть.

А сейчас знаменитость отправилась на Мальту. На новых кадрах в Инстаграм Слава показала свою фигуру, появившись перед зеркалом. Каминская была в топике и велосипедках, хвастаясь достоинствами своей фигуры.

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