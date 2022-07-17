Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая 15 лет была солисткой группы "НеАнгелы" и совсем недавно начала сольную карьеру. Артистка выехала из страны достаточно давно и не говорит о происходящем, предпочитая акцентировать внимание на себе.
Сегодня Каминская празднует свой день рождения, поэтому решила сделать небольшое обращение к поклонникам.
«Когда тебя 28, а паспорт, google и википедия добавили десятку на чай 🤣» - шутливо подметила Слава.
В сети также отреагировали: «С Днем Рождения, Любимый Славентий!🥳 Пусть все желания сбудутся!💙💛; Славка !!! 😍 Happy Birthday 🥳 dream come true 💜 🖤; Славочка, солнышко, с днем рождения❤️❤️ Мира, любви и позитива❤; Славка с днюхой🇺🇦🇺🇦🇺🇦🫶🏼Счастья, здоровья, мира💋; Рыжик Hb крошка 🎂 будь счастлива вне зависимости от обстоятельств ❤️».
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Напомним, Каминская уехала вместе с детьми в Нидерланды, убежав от ужасов войны. Звезда отметила, что ей страна очень подходит, так как там нет жары и вечером нужно одевать ветровку, чтобы не замерзнуть.
А сейчас знаменитость отправилась на Мальту. На новых кадрах в Инстаграм Слава показала свою фигуру, появившись перед зеркалом. Каминская была в топике и велосипедках, хвастаясь достоинствами своей фигуры.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" хвастнула брендовым платьем и нарвалась на критику
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