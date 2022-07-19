Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - успешная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", в которой была на протяжении 15 лет. А недавно группа распалась, после чего артистка занялась сольной карьерой, успев выпустить несколько хитов, которые собрали миллионы и десятки миллионов просмотров в Ютубе. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Каминская появилась в купальнике, позируя на яхте. Звезда наслаждалась отдыхом с подружкой, видимо, отмечая свой день рождения.

Стоит отметить, Каминская, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в войне с российскими оккупантами. И это поддержка дорого обошлась Славе, ведь ее профиль в Инстаграм был заблокирован и утеряна миллионная аудитория.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала, как дети поздравили ее с днем рождения

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