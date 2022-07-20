Як пише Politeka.net , Віктор Павлік – відомий український музикант. Знаменитість має молоду дружину Катю Репяхову, яка минулого року народила сина - Михайла. Після початку війни Катя разом із малюком вирушила до Ізраїлю, де тривалий час перебувала. А нещодавно повернулася назад до України. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Репяхова вирішила поговорити із фанатами.

"Можливо є питання", - написала блогерка, пропонуючи писати питання.

"Катю, ви повертаєтесь до Києва?)", - запитав фан.

"Так", - лаконічно відповіла Репяхова і показала фото, де була у білій сукні, позуючи перед дзеркалом.

"Вибачте, можливо занадто особисте. Чому ви не показуєте свого батька?", - запитав другий фан.

"Ми не спілкуємося", - написала у відповідь Катя та показала батька.

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