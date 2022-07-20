Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант. У знаменитости есть молодая супруга Катя Репяхова, которая в прошлом году родила сына - Михаила. После начала войны Катя вместе с малышом отправилась в Израиль, где долгое время находилась. А недавно вернулась обратно в Украину. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Репяхова решила поговорить с фанатами.

"Возможно есть вопросы", - написала блогерша, предлагая писать вопросы.

"Катя, вы возвращаетесь в Киев?)", - спросил фан.

"Да", - лаконично ответила Репяхова и показала фото, где была в белом платье, позируя перед зеркалом.

"Извините, возможно слишком личное. Почему вы не показываете своего отца?", - спросил второй фан.

"Мы не общаемся", - написала в ответ Катя и показала отца.

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