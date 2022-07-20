Культовий український дизайнер Андре Тан продовжує активно спілкуватися з українцями, розповідати про особисте та ділитися своїми переживаннями. На цей раз він заговорив про те, як зберегти ментальне здоров'я дитини.
«Війна не закінчилася, на наші з вами улюблені міста все ще літають ракети. Так чи інакше, ми постійно перебуваємо в небезпеці. Звичайно ж, війна тисне. Але найбільше шкоди вона завдає якраз нашим дітям та їхньому ментальному здоров'ю. Сьогодні розповім про нестандартні підходи психологічної допомоги діткам 👦🏻👧🏼» - висловився Андре Тан.
Він розповів про активності та нові захоплення. Зараз літо, школи закриті, але зараз є багато занять для дітей.
Нові персонажі та герої. Маленькій дитині важко пояснити, що вибухи над вашим будинком – це робота ППО, а повітряна тривога у місті реально віщує небезпеку. Пограйте з дитиною в гру – розкажіть їй, що місто захищають крилаті ангели та запропонуйте йому намалювати їх!
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Спокійна музика. Це можливість не тільки додатково заспокоїти дитину, але й прищепити їй гарний смак.
«Зараз у вас є шанс закласти вашій дитині фундамент здорової психіки. Поставтеся до цього серйозно! Було корисно? А як ви зміцнюєте ментальне здоров'я своїх дітей під час війни?» – висловився Андре Тан.
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