Культовий український дизайнер Андре Тан продовжує активно спілкуватися з українцями, підтримувати наших захисників та ділиться думкою про окупантів. Також чоловік любить посміятися з безглуздого вбрання росіян та їх провальних образів.

Цього разу дизайнер від душі висміяв безглуздий вигляд російських наречених та їхніх наречених у неакуратних костюмах, а також святкування загалом.

«Літо – сезон весіль. Давайте сьогодні станемо фешн-критиками та оцінимо наречених Росії. Подобається ідея? А раніше коровай кусали Що відбувається на фото? Хочу посміятися з вами.

А ось чудова ідея для фото. Майбутні нареченої, робіть скрін, щоб не забути. Найбільше мені цікаво, що у пакетах на шафі» - пише Андре Тан.

Також Андре Тан порушив складну для багатьох тему: чого людині зараз не вистачає найбільше? Як і очікувалося, відповіді на запитання його засмутили.

"За почуттям безпеки" - пишуть Тану у відповідь. Він відреагував: “Нам усім цього дуже не вистачає. Ми ще довго не зможемо виїхати на природу.

Також дизайнеру написали, що багатьом не вистачає спокійного ранку без новин: «Ранок був моєю улюбленою частиною дня…».

«Дякую, що поділилися зі мною! Серце болить за кожного українця, ми впораємося!» – пише дизайнер.

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