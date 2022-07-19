Блогерка Ганна Трінчер чесно відповіла на питання про вагітність, не приховуючи свої плани.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська блогерка, актриса та співачка. Зірка також активно веде Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Ганна вирішила відповісти на питання про вагітність, зробивши нову заяву до сторісу.

"Я не вагітна! І не планую", - написала Трінчер, зробивши скрин повідомлень про вагітність від фанатів.

"Друзі, я не вагітна. І ще раз наголошую на тому, що я не планую вагітніти найближчих хоча б 10 років. Це перше, друге, мені написали все в директ, що я випила зі склянки Яни і тут вийшла неприємна ситуація", - сказала Трінчер.

Після цього Ганна зазначила, що вона мало не випила після Яни кави. А є повір'я, якщо вип'єш після вагітної, то тоді й та людина стане вагітною.

Нагадаємо, Ганна Трінчер у леопардовому купальнику заворожила фігуркою.

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