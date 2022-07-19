Блогерка Анна Тринчер честно ответила на вопрос о беременности, не став скрывать свои планы.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская блогерка, актриса и певица. Звезда также активно ведет Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Анна решила ответить на вопрос о беременности, сделав новое заявление в сторис.

"Я не беременна! И не планирую", - написала Тринчер, сделав скрины сообщений о беременности от фанатов.

"Друзья, я не беременна. И еще раз отмечаю то, что я не планирую беременеть самых близких хотя-бы 10 лет. Это первое, второе, мне написали все в директ, что я выпила из стакана Яны и тут вышла неприятная ситуация", - сказала Тринчер.

После этого Анна отметила, что она чуть ли не выпила после Яны кофе. А есть поверье, если выпьешь после беременной, то тогда и тот человек станет беременным.

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