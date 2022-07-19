Останні події в Україні відкрили в Христині нові ресурси і вона почала втілювати те, про що давно мріяла.

Христина Решетник – дружина відомого українського телеведучого таких гучних проектів, як "Холостяк" та "Холостячка". Вона успішна блогерка та мама трьох чудових малюків.

Окрім виховання дітей Крістіна працює над спільним із чоловіком проектом. Своїми планами вона вирішила поділитись у себе в Інстаграм.

«Через кілька днів презентую Вам наш новий проект 👏 Я довго виношувала в собі цю ідею та вдячна за те, що чоловік мене підтримав. Всі події, що відбулися в країні за останні місяці, відкрили нові внутрішні ресурси втілювати в життя те, про що давно мріяла .

Слід зазначити, що люблячий чоловік Григорій Решетник вже підтримав дружину у коментарях.

"Найкраща", - написав він.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Решетника зізналася, завдяки чому діти не боялися сирен.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".

Також Politeka писала, що веде "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.