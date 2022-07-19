Кристина Решетник – жена известного украинского телеведущего таких нашумевших проектов, как "Холостяк" и "Холостячка". Она успешная блогерша и мама трех замечательных малышей.
Кроме воспитания детей Кристина работает над совместным с мужем проектом. Своими планами она решила поделится у себя в Инстаграм.
«Через несколько дней презентую Вам наш новый проект👏 Я долго вынашивала в себе эту идею и благодарна за то, что муж меня поддержал. Все события, произошедшие в стране за последние месяцы, открыли новые внутренние ресурсы воплощать в жизнь то, о чем давно мечтала 😍 Поэтому с нетерпением жду возможности с вами всем поделиться»,- рассказала жена ведущего «Холостяка».
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Нужно отметить, что любящий супруг Григорий Решетник уже поддержал жену в комментариях.
"Лучшая", - написал он.
Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.