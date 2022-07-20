Як пише Politeka.net , Михайло Романова - відома українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гри". Знаменитість товаришує з Максом Барським, з яким записувала спільні композиції. Фани навіть почали говорити, що у пари роман. А в 2018 році у красуні з'явився син Мартін і співачка вирішила приховати ім'я батька, але багато хто підозрює, що хлопчик від Макса і бачать безліч подібностей зі співаком.

Не забуває Романова і про Інстаграм, де ділиться своєю творчістю та особистими кадрами. А цього разу Мишко показала кадри із сином. На відео, яке знімала Романова, вона разом з дитиною посміхалася, намагаючись обох вмістити в кадр.



"Люблю", - написала на фото Романова.



Слід зазначити, що шостого липня хлопчику виповнилося чотири роки. Він зараз знаходиться далеко від батьківщини - в Ганновері, Німеччина.

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