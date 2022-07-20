Як пише Politeka.net , Михайло Романова - відома українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гри". Знаменитість товаришує з Максом Барським, з яким записувала спільні композиції. Фани навіть почали говорити, що у пари роман. А в 2018 році у красуні з'явився син Мартін і співачка вирішила приховати ім'я батька, але багато хто підозрює, що хлопчик від Макса і бачать безліч подібностей зі співаком.
Не забуває Романова і про Інстаграм, де ділиться своєю творчістю та особистими кадрами. А цього разу Мишко показала кадри із сином. На відео, яке знімала Романова, вона разом з дитиною посміхалася, намагаючись обох вмістити в кадр.
"Люблю", - написала на фото Романова.
Слід зазначити, що шостого липня хлопчику виповнилося чотири роки. Він зараз знаходиться далеко від батьківщини - в Ганновері, Німеччина.
Нагадаємо, подружка Барських Романова незвично відсвяткувала день народження свого головного чоловіка .
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Мобілізація в Україні: хто отримає відстрочку, в Раді повідомили про зміни
Як за часів Другої світової: знесилені росіяни вже створюють «шлункові батальйони»
"Мобілізують всіх, кого бачать": окупанти рвонули у наступ на чотирьох напрямках, яка ситуація зараз
"Скільки разів ми просили закрити небо": мама 4-річної Лізи прийшла до тями і поділилася горем
А ще Politeka повідомляла, що подружка Барських Михайло Романов у прозорому корсеті зачарувала своєю ідеальністю .
Також Politeka писала, що подружка Барських Михайло Романов розповіла про розрив зв'язків із росіянами