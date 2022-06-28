Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра". Артистка дружит с артистом Максом Барских, с которым ей приписывают роман. Несколько лет назад певица родила сына Мартина, но тщательно скрывает имя отца. Романова, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными российскими войсками и недавно призналась, что разорвала отношения с российскими звездами.

Романова активно ведет Инстаграм, где освещает события в Украине. Не забывает певица радовать и своими горячими образами. И этот раз не стал исключением, ведь Миша опубликовала новое фото.

На снимке Романова была в прозрачном корсете. Красотка позировала боком, пленя своей женственностью и роскошной фигурой.

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