Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гры". Знаменитость дружит с Максом Барских, с которым записывала совместные композиции. Фаны даже начали поговаривать, что у пары роман. А в 2018 году у красотки появился сын Мартин и певица решила скрыть имя отца, но многие подозревают, что мальчик от Макса и видят множество сходств с певцом.
Не забывает Романова и об Инстаграм, где делится своим творчеством и личными кадрами. А в этот раз Миша показала кадры с сыном. На видео, которое Романова снимала, она вместе с ребенком улыбалась, пытаясь обоих вместить в кадр.
"Люблю", - написала на фото Романова.
Стоит отметить, что шестого Июля мальчику исполнилось четыре года. Он сейчас находится в дали от родины - в Ганновере, Германия.
Напомним, подружка Барских Романова непривычно отпраздновала день рождения своего главного мужчины
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Тарифы на газ и тепло, в Раде приняли неожиданное решение: "Вот тебе и влияние олигархов…"
Мобилизация в Украине: кто получит отсрочку, в Раде сообщили об изменениях
"Сегодня ночью": оборвалась жизнь Русланы Писанки, что известно о трагедии
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
А еще Politeka сообщала, что подружка Барских Миша Романова в прозрачном корсете заворожила своей идеальностью
Также Politeka писала, что подружка Барских Миша Романова рассказала о разрыве связей с россиянами