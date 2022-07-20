Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гры". Знаменитость дружит с Максом Барских, с которым записывала совместные композиции. Фаны даже начали поговаривать, что у пары роман. А в 2018 году у красотки появился сын Мартин и певица решила скрыть имя отца, но многие подозревают, что мальчик от Макса и видят множество сходств с певцом.

Не забывает Романова и об Инстаграм, где делится своим творчеством и личными кадрами. А в этот раз Миша показала кадры с сыном. На видео, которое Романова снимала, она вместе с ребенком улыбалась, пытаясь обоих вместить в кадр.



"Люблю", - написала на фото Романова.



Стоит отметить, что шестого Июля мальчику исполнилось четыре года. Он сейчас находится в дали от родины - в Ганновере, Германия.

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