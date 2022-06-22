Как пишет Politeka.net, украинская певица, которой в прошлом часто приписывали роман с Максом Барских из-за их тесной дружбы, поделилась в своем Инстаграм признанием. На днях Романова вернулась в соцсеть после длительного отсутствия. Она призналась, что из-за всех ужасов в Украине сильно изменилась.
В новых публикациях Миша рассказала об этом подробнее.
«Это время проверяет всех…украинцы всюду были впереди, этом факт…Я отписалась от многих своих коллег русского происхождения, которые заперли свой язык в ж**у, и не жалею», - рассказала Романова.
Она призналась, что сейчас главным стимулом для нее стал маленький сын.
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«Так грустно, что у него украли детство…Пытаюсь хоть как-то его заполнить», - поделилась переживаниями Романова.
Она также опубликовала фото, на котором рисовала солнышко мелками на асфальте.
«Это я рисую деткам мирное небо, ведь мы все этого желаем. Я им объясняю и пытаюсь успокоить хотя бы на миг», - рассказала Миша.
Певица перешла на украинский язык. Она отметила, что у нее он пока не идеальный, однако подчеркнула, что пробует.
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