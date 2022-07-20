Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - відомий український гуморист та зірка "Квартал 95". Знаменитість одружений на красуні Вікторії, яка довгий час була танцівницею, з якою виховує дочку Лізу. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку у соціальній мережі Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.
А цього разу Вікторія поділилася фотографією, де позувала дочка. Малятко була в велосипедках, футболці у стильних окулярах та з сумочкою. Дівчинка стояла посеред дороги позують на тлі приватного сектора. Варто зазначити, що Ліза минулого року пішла до першого класу.
"Здається, нас трохи забанили. Напевно, через вчорашню правду і росіян. Тому прошу вас накидати багато реакцій цієї малої", - написала Вікторія в публікації.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
"Неможливо без сліз дивитися": російська ракета влучила в будинок Дарії за день до її весілля, фото
Як за часів Другої світової: знесилені росіяни вже створюють «шлункові батальйони»
"Мобілізують всіх, кого бачать": окупанти рвонули у наступ на чотирьох напрямках, яка ситуація зараз
"Відкинули загарбників": росіяни з тріском провалили штурми, а в Білорусі проходить ротація
Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" похвалилася Ейфелевою вежею у дворі .
А ще Politeka повідомляла, що нове відео "Квартал 95" із Юрієм Ткачом розгнівало українців
Також Politeka писала, що дружина Ткача з "Квартал 95" вразила кадрами з дочкою та одкровенням .