Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - відомий український гуморист та зірка "Квартал 95". Знаменитість одружений на красуні Вікторії, яка довгий час була танцівницею, з якою виховує дочку Лізу. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку у соціальній мережі Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Вікторія поділилася фотографією, де позувала дочка. Малятко була в велосипедках, футболці у стильних окулярах та з сумочкою. Дівчинка стояла посеред дороги позують на тлі приватного сектора. Варто зазначити, що Ліза минулого року пішла до першого класу.

"Здається, нас трохи забанили. Напевно, через вчорашню правду і росіян. Тому прошу вас накидати багато реакцій цієї малої", - написала Вікторія в публікації.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" похвалилася Ейфелевою вежею у дворі .

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