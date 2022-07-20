Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист и звезда "Квартал 95". Знаменитость женат на красотке Виктории, которая долгое время была танцовщицей, с которой воспитывает дочь Лизу. Виктория, как и звёздный муж, активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Виктория поделилась фотографией, на которой позировала дочь. Малышка была в велосипедках, футболке в стильных очках и с сумочкой. Девочка стояла посреди дороги, позируя на фоне частного сектора. Стоит отметить, что Лиза в прошлом году пошла в первый класс.

"Кажется, нас немного забанили. Наверное через вчерашнюю правду и россиянах. Поэтому прошу вас набросать много реакций этой малой", - написала Виктория в публикации.

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