На своїй сторінці в Instagram телеведучий поскаржився на навалу російськомовного контенту в Україні навіть після повномаштабного вторгнення рф.

"Я до Вас з запитанням?! От поясніть мені все ж таки, чому після всього, що пережили українці за ці роки та місяці - досі так багато російськомовного контенту?? Ютуб, телебачення, включення, експерти, аналітики, інтерв‘ю, репортажі...", — дивується Решетнік.

Ведучий додав, що тим, хто не розуміє української, варто або користуватися перекладачами, або просто нарешті вчити мову.

"Ну невже не настав час виключно українського контенту - нашого, красивого, мелодійного, якісного та професійного", — наголосив Григорій.

Решетнік також запитав у шанувальників, чи для них мова має значення, чи головне зміст, на що переважна більшість відповіли, що обирають українську та прагнуть отримувати контент рідною мовою, а не окупантською.

На публікацію відреагувала також співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч:

"Є і приємні новини: споживання російськомовного контенту YouTube з території України зменшилося на 80% приблизно", — написала вона в коментарях, але не стала відповідали на питання, чтому ж вона сама до 24 лютого робила дописи та розмовляла російською.

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