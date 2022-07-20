У себе в Instagram російський комік вирішив показати на відео своїх спадкоємців Лізу та Гаррі, коли вони прогулювалися пляжем у вечірній час.

«Дівчинка та захід сонця», - каже шоумен за кадром.

Галкін звернув увагу, що рожевий спортивний костюм Лізи опинився під цвітом неба.

Після цього у кадрі з'явився син Максима Галкіна Гарік, котрий також був одягнений у куртку небесного відтінку.

Раніше Максим Галкін часто радував шанувальників спільними кадрами із дружиною та дітьми, але після початку повномасштабної війни він відмовився від такого контенту. Після війни зіркове сімейство перебралося до Ізраїлю і, мабуть, повертатися на батьківщину не планує.

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