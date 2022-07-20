Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та співачка Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну росії проти України і просуває пропагандистські наративи про "братні народи", дала новонародженій дитині ім'я Мир. На цинічність та лицімірство запроданки звернула увагу артистка Даша Астаф'єва.

Звернення до артистки-зрадниці Астаф'єва розмістила у своїх Instagram-stories.

Актриса назвала Регіну Тодоренко чмоньою і підкреслила, що та не має права вимовляти слово "мир", а тим більше називати так дитину.

"Поки ще не пізно, раджу Ригіні Тодоренко новонародженого сина перейменувати з "Мир" на "путін". Так краще. Якого біса, ти чмоня, можеш навіть вимовляти це слово", - зазначила Даша Астаф'єва у пості.

Також у ще одному пості співачка звернула увагу на те, що Регіна Тодоренко посіла мовчазну позицію, доки українських дітей вбивають, а її рідні перебувають на Одещині під обстрілами росіян.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.