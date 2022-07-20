Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая молчит о войне россии против Украины и продвигает пропагандисткие нарративы о "братских народах", дала новорожденному ребенку имя Мир. На циничность и лицимерие запроданки обратила внимание артистка Даша Астафьева.
Обращение к артистке-предательнице Астафьева разместила в своих Instagram-stories.
Актриса назвала Регину Тодоренко чмоней и подчеркнула, что та не имеет права произносить слово "мир", а уж тем более называть так ребенка.
"Пока еще не поздно, советую Ригине Тодоренко новорожденного сына переименовать с "Мир" на "путин". Так лучше. Какого черта, ты чмоня, можешь даже произносить это слово", – отметила Даша Астафьева в посте.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Невозможно без слез смотреть": российская ракета попала в дом Дарьи за день до ее свадьбы, фото
"Сегодня ночью": оборвалась жизнь Русланы Писанки, что известно о трагедии
"Божья кара, не иначе": в рф полыхает сильный пожар, пламя вырывается из-под крыш
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Также во втором посте певица обратила внимание на то, что Регина Тодоренко заняла молчливую позицию, пока украинских детей убивают, а ее родные находятся на Одещине под обстрелами россиян.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.