Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая молчит о войне россии против Украины и продвигает пропагандисткие нарративы о "братских народах", дала новорожденному ребенку имя Мир. На циничность и лицимерие запроданки обратила внимание артистка Даша Астафьева.

Обращение к артистке-предательнице Астафьева разместила в своих Instagram-stories.

Актриса назвала Регину Тодоренко чмоней и подчеркнула, что та не имеет права произносить слово "мир", а уж тем более называть так ребенка.

"Пока еще не поздно, советую Ригине Тодоренко новорожденного сына переименовать с "Мир" на "путин". Так лучше. Какого черта, ты чмоня, можешь даже произносить это слово", – отметила Даша Астафьева в посте.

Также во втором посте певица обратила внимание на то, что Регина Тодоренко заняла молчливую позицию, пока украинских детей убивают, а ее родные находятся на Одещине под обстрелами россиян.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.