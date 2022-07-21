Христина Решетник щаслива мама трьох синів, молодшому з яких лише 1 рік та 7 місяців

Христина Решетник – дружина відомого українського телеведучого таких гучних проектів, як "Холостяк" та "Холостячка". Вона успішна блогерка та мама трьох чудових малюків.

Дівчина намагається всім своїм синам приділяти багато уваги, але найбільше дістається звичайно наймолодшому Олександру.

У себе в Інстаграм щаслива мати часто ділиться кадрами, на яких показує, як росте і розвивається Сашко.

В останній історії в мікроблозі Решетник вирішила похвалитися успіхами сина і показала, як він самостійно їсть супчик.

У кадрі малюк впевнено тримає ложку та старанно пережовує їжу.

У підписі Крістіна пояснила, що зараз Сашуні 1 рік та 7 місяці, але так їсть він уже давно.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Решетника зізналася, завдяки чому діти не боялися сирен.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".

Також Politeka писала, що веде "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.