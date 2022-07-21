Кристина Решетник – жена известного украинского телеведущего таких нашумевших проектов, как "Холостяк" и "Холостячка". Она успешная блогерша и мама трех замечательных малышей.

Девушка старается всем своим сыновьям уделять много внимание, но больше всего достается конечно самому младшему Александру.

У себя в Инстаграм счастливая мама часто делится кадрами, на которых показывает, как растет и развивается Саша.

В последней истории в микроблоге Решетник решила похвастаться успехами сына и показала, как он самостоятельно кушает супчик.

Популярные статьи сейчас

Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием

Тело 8-летнего ребенка нашли в поле на Днепропетровщине: в полиции сообщили первые подробности

Коллаборанты паникуют и планируют побег из Херсона из-за обстрела моста: "Мы все тупо обречены"

В рф официально разинули пасть на новые территории Украины: лавров озвучил географические задания вояк

"Невозможно без слез смотреть": российская ракета попала в дом Дарьи за день до ее свадьбы, фото
Показать еще

В кадре малыш уверенно держит ложку и старательно пережевывает пищу.

В подписи Кристина пояснила, что сейчас Сашуне 1 год и 7 месяце, но так кушает он уже давно.

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.