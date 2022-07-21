Кристина Решетник – жена известного украинского телеведущего таких нашумевших проектов, как "Холостяк" и "Холостячка". Она успешная блогерша и мама трех замечательных малышей.
Девушка старается всем своим сыновьям уделять много внимание, но больше всего достается конечно самому младшему Александру.
У себя в Инстаграм счастливая мама часто делится кадрами, на которых показывает, как растет и развивается Саша.
В последней истории в микроблоге Решетник решила похвастаться успехами сына и показала, как он самостоятельно кушает супчик.
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В кадре малыш уверенно держит ложку и старательно пережевывает пищу.
В подписи Кристина пояснила, что сейчас Сашуне 1 год и 7 месяце, но так кушает он уже давно.
Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.