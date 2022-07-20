Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка була героїнею другого сезону "Холостячка" і шукала своє кохання на проекті. Відносини у зірки не склалися, а також були проблеми в особистому житті.
Причому не обійшлося без проблем - артистку довгий час переслідував невідомий чоловік, який чатував на неї навіть під будинком і позбавив почуття безпеки, про що сама вона раніше не раз говорила публічно.
Відчула імпульс і хочу поділитися з вами відкриттям. На хвилинку здалося, що хтось біля дверей. Бінґо! Ця історія нарешті скінчилася, тільки в періоди сильної небезпеки мені починає снитися цей сон. Причому – з самого дитинства. У тому числі – дякую сеансам психотерапії, які вчать мене аналізу», - пише Злата.
Також Злата звернулася до фанів, розповівши про свої майбутні концерти.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Був найбільшим у світі: військову "гордість" росіян відправили на металобрухт
Вибух прогримів у морському порту на Одещині: рятівники назвали кількість жертв та поранених
Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару показала свої тату: "Досить таки багато..."
ЗСУ вдарили по стратегічному мосту у Херсоні: з'явилися кадри руйнувань
"Привіт, мої люди Світлана. Ми з командою прийняли рішення перенести концерти на серпень", - почала Злата.
"Концерти відбудуться у сховищах. Я хочу створити максимально безпечний формат наших теплих зустрічей", - продовжила Огневич.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич розкріпачилася та показала "нові таланти" на підлозі
А ще Politeka повідомляла, що Огневич розповіла про неприємний бік своєї професії і як зараз заробляє
Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич після неприємних чуток про себе посміялася з особистого життя.