Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка була героїнею другого сезону "Холостячка" і шукала своє кохання на проекті. Відносини у зірки не склалися, а також були проблеми в особистому житті.

Причому не обійшлося без проблем - артистку довгий час переслідував невідомий чоловік, який чатував на неї навіть під будинком і позбавив почуття безпеки, про що сама вона раніше не раз говорила публічно.

Відчула імпульс і хочу поділитися з вами відкриттям. На хвилинку здалося, що хтось біля дверей. Бінґо! Ця історія нарешті скінчилася, тільки в періоди сильної небезпеки мені починає снитися цей сон. Причому – з самого дитинства. У тому числі – дякую сеансам психотерапії, які вчать мене аналізу», - пише Злата.

Також Злата звернулася до фанів, розповівши про свої майбутні концерти.

"Привіт, мої люди Світлана. Ми з командою прийняли рішення перенести концерти на серпень", - почала Злата.

"Концерти відбудуться у сховищах. Я хочу створити максимально безпечний формат наших теплих зустрічей", - продовжила Огневич.

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