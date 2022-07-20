Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая была героиней второго сезона "Холостячка" и искала свою любовь на проекте. Отношения у звезды не сложились, а также были проблемы в личной жизни.
Причем не обошлось без проблем - артистку долгое время преследовал неизвестный мужчина, который караулил ее даже под домом и лишил чувства безопасности, о чем сама она раньше не раз говорила публично.
«Почувствовала импульс и хочу поделиться с вами открытием. На минутку показалось, что кто-то возле двери. Бинго! Эта история наконец-то кончилась, только в периоды сильной опасности мне начинает сниться этот сон. Причем – с самого детства. В том числе – спасибо сеансам психотерапии, которые учат меня анализу», - пишет Злата.
Также Злата обратилась к фанатам, рассказав о своих будущих концертах.
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"Привет, мои люди Света. Мы с командой приняли решения перенести концерты на август", - начала Злата.
"Концерты пройдут в убежищах. Я хочу создать максимально безопасный формат наших теплых встреч", - продолжила Огневич.
Напомним, "Холостячка" Огневич раскрепостилась и показала "новые таланты" на полу
А еще Politeka сообщала, что Огневич рассказала о неприятной стороне своей профессии и как сейчас зарабатывает
Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич после неприятных слухов о себе посмеялась над личной жизнью