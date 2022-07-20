Саме він допомагає виявити ворога та скоригувати вогонь стволів ЗСУ.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя показав у Instagram свого товариша по службі, у якого "найпекельніші очі", які він застосовує проти російських військових.

Зокрема, ним виявився український кінооператор, який відомий роботою над фільмами "Брати. Остання сповідь", "Вавилон'13" та "Вій", Ярослав Пилунський. Він один із тих, хто керує дронами – "очами" українських артилеристів. Таких як Ярослав називають "небесним жахом ворогів".

Тарас Тополя, у свою чергу, підкреслив, що кінооператор - воїн настільки майстерно керує дронами, що в його руках вони стають "найпеклішими очима".

"Ранок – сто сорок сьомий. Настрій – панувати у повітрі. Місяць – бойові гуси у справі. Наша аеророзвідка найаеророзвідкова аеророзвідка у світі – факт. У війни є очі, і вони з лопатями і на батарейках. У його руках, руках Ярослава Пилунського, очі стають пекельними. Слава ЗСУ! Слава Україні!" - прокоментував знімок Тарас Тополя.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.