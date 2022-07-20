Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя показал в Instagram своего сослуживца, у которого "самые адские глаза", которые он применяет против российских военных.
В частности, им оказался украинский кинооператор, который известен работой над фильмами "Братья. Последняя исповедь", "Вавилон'13" и "Вий", Ярослав Пилунский. Он один из тех, кто руководит дронами – "глазами" украинских артиллеристов. Таких как Ярослав называют "небесным ужасом врагов".
Тарас Тополя, в свою очередь, подчеркнул, что кинооператор-воин настолько мастерски управляет дронами, что в его руках они становятся "самыми адскими глазами".
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"Утро – сто сорок седьмое. Настроение – властвовать в воздухе. Месяц – боевые гуси в деле. Наша аэроразведка самая аэроразведковая аэроразведка в мире – факт. У войны есть глаза, и они с лопастями и на батарейках. В его руках, руках Ярослава Пилунского, глаза становятся адскими. Слава ВСУ! Слава Украине!" – прокомментировал снимок Тарас Тополя.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.