Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль на концерті у звичному образі вирішила підкорити фанатів патріотичним виконанням улюбленої пісні. Також Тіна похвалилася в Інстаграм приємним досягненням артистки - натовпом фанатів, які йдуть за нею і підтримують на кожному концерті.

«Українці – смілива та об'єднана НАЦІЯ! НАЦІЯ розумна і з бажанням досягти успіху! У нас є все для самостійності, у нас немає страху та синдрому рабів. Вірю в Перемогу України, вірю в наших ЛЮДЕЙ, вірю в УКРАЇНСЬКУ ДНК!» - написала Кароль під зворушливим відео.

У мережі очікувано підтримали українську виконавицю:

«Все будет Украина 💙💛; Наконец, скучали очень обнимаю крепко-крепко🫂❤️‍🩹; мы по вам очень скучали❤; мы очень скучали 🥺🥺🥺🥺; Слава Богу вы вернулись! ❤️ Любим Вас! Украина победит🫶🏻🇺🇦; Тина, с возвращением! 🤍; Да у нас обязательно все получится ❤️; Ну неужели вы вернулись, мы скучали 🤧💔; Наконец-то Вы вернулись! Мы очень соскучились❤️».

Мы также писали, на благотворительных концертах Тина активно использует разные образы для эмоциональных выступлений.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.