Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль на концерте в привычном образе решила покорить фанатов патриотичным исполнением любимой песни. Также Тина похвасталась в Инстаграм приятным достижением состоявшейся артистки - толпой фанатов, которые следуют за ней и поддерживают на каждом концерте.

«Украинцы – смелая и объединенная НАЦИЯ! НАЦИЯ разумна и с желанием добиться успеха! У нас есть все для самостоятельности, у нас нет страха и синдрома рабов. Верю в Победу Украины, верю в наших ЛЮДЕЙ, верю в УКРАИНСКУЮ ДНК!» - написала Кароль под трогательным видео.

В сети ожидаемо поддержали украинскую исполнительницу:

«Все будет Украина 💙💛; Наконец, скучали очень обнимаю крепко-крепко🫂❤️‍🩹; мы по вам очень скучали❤; мы очень скучали 🥺🥺🥺🥺; Слава Богу вы вернулись! ❤️ Любим Вас! Украина победит🫶🏻🇺🇦; Тина, с возвращением! 🤍; Да у нас обязательно все получится ❤️; Ну неужели вы вернулись, мы скучали 🤧💔; Наконец-то Вы вернулись! Мы очень соскучились❤️».

Мы также писали, на благотворительных концертах Тина активно использует разные образы для эмоциональных выступлений.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.