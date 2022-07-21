Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка, на відміну від багатьох зіркових колег, залишилася в Україні під час війни і почала всіляко допомагати українцям, часто ділиться у своєму Instagram яскравими моментами свого теперішнього життя. Так, цього разу зірка виклала відео із психологічного тренінгу, в якому стала оратором.

У ролику Наталія спілкується з присутніми на заході у Запоріжжі українцями та ділиться своїм досвідом, як боротися зі стресовими станами. Артистка навіть заспівала українську народну пісню із людьми, які прийшли на тренінг. У підписі до публікації Могилевська розповіла про ці збори та підказала, куди звертатися за допомогою.

"Стресовий стан під час війни нормально. Головне знати, як із цим станом жити і бути далі. Я приєдналася до групових безкоштовних психологічних консультацій у Запоріжжі, які проводять мобільні бригади психологів. Вони дають прості та зрозумілі людям механізми того, як із цим справлятися. Якщо вам необхідна підтримка, дізнатися про дату та місце консультації психологів можна у соціальних мережах Фонду чи безкоштовної гарячої лінії 0 (800) 509 001", - розповіла Наталія.

Шанувальники відразу почали коментувати публікацію співачки: "Обійми – це сила", "Наталя, ти серце і душа. Я впевнена, що всі ці люди відчули твою доброту і щиру допомогу", "Наталя, яка ви розумниця. Дивлюся і захоплююсь вами" , "Ви велика молодець, що кажете про це, відразу відчувається що Ви добра і щира".

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