Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка запам'яталася багатьом також після і після участі в шоу "Холостячка". Артистка не змогла знайти своє кохання, розлучилася з переможцем на його вимогу і навіть ходить до психолога.

Прославившись, переможець шоу поспішив розлучитися з Огневичем і тепер хвалиться в Інстаграм своїм бізнесом та життям.

Злата ж почала більше часу приділяти собі і тепер активніше займається своєю фігурою, образом та музичними новинками. На цей раз вона показала свій б'юті-лайфхак.

"Доброго ранку. Корисна звичка та мій ритуал. Вакуум - зменшує обсяг талії, збільшує обсяг легень, добре підтягує животик (і від себе додам - ​​зменшилися порції їди).

Щоранку натщесерце робіть 10-12 підходів із затримкою дихання на 10-15 секунд. Якщо є проблеми з внутрішніми органами, проконсультуйтеся з лікарем – це протипоказання для вправ. Мій б'юті-секрет» - пише Злата.

Зазначимо, артистку довгий час переслідував невідомий чоловік, який чатував її навіть під будинком і позбавив безпеки, про що сама вона раніше не раз говорила публічно.

Відчула імпульс і хочу поділитися з вами відкриттям. На хвилинку здалося, що хтось біля дверей. Бінґо! Ця історія нарешті скінчилася, тільки в періоди сильної небезпеки мені починає снитися цей сон. Причому – з самого дитинства. У тому числі – дякую сеансам психотерапії, які вчать мене аналізу», - пише Злата.

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