Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица запомнилась многим также после также и после участия в шоу "Холостячка". Артистка не смогла найти свою любовь, рассталась с победителем по его требованию и даже ходит к психологу.

Прославившись, победитель шоу поспешил расстаться с Огневич и теперь хвастается в Инстаграм своим бизнесом и жизнью.

Злата же начала больше времени уделять себе и теперь активнее занимается своей фигурой, образом и музыкальными новинками. В этот раз она показала свой бьюти-лайфхак.

«Доброе утро. Полезная привычка и мой ритуал. Вакуум – уменьшает объем талии, увеличивает объем легких, хорошо подтягивает животик (и от себя добавлю – уменьшились порции приема пищи).

Каждое утро натощак делайте 10-12 подходов с задержкой дыхания на 10-15 секунд. Если есть проблемы с внутренними органами, проконсультируйтесь с врачом – это является противопоказанием для упражнений. Мой бьюти-секрет» - пишет Злата.

Отметим, артистку долгое время преследовал неизвестный мужчина, который караулил ее даже под домом и лишил чувства безопасности, о чем сама она раньше не раз говорила публично.

«Почувствовала импульс и хочу поделиться с вами открытием. На минутку показалось, что кто-то возле двери. Бинго! Эта история наконец-то кончилась, только в периоды сильной опасности мне начинает сниться этот сон. Причем – с самого детства. В том числе – спасибо сеансам психотерапии, которые учат меня анализу», - пишет Злата.

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