Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська дала поради українцям щодо догляду за своїм здоров'ям, незважаючи ні на що.

Відома українська фітнес-тренер та зірка проекту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська намагається бути корисною для суспільства під час війни.

У себе в Instagram вона ділиться корисними лайфхаками та цікавими зауваженнями з приводу харчування та схуднення.

Наразі Марина вирішила поговорити про догляд за здоров'ям, адже стрес під час війни переживає кожен мешканець України.

«Стрес завжди негативно позначається на нашому організмі та якості нашого життя. Тому необхідно записуватися до лікаря не тільки, коли вас починає щось турбувати, а й на консультації час від часу перевіряти своє здоров'я», - написала тренер.

Боржемська оприлюднила перелік лікарів.

▪️Обов'язково гінеколог. Кожна жінка має розуміти, що для неї цей лікар номер один у списку.

▫️Стоматолог. Регулярний огляд повинен бути завжди у ваших планах. ▪️Мамолог.

Огляд, мамографія – обов'язково.

▫️Ендокринолог. Перевірка гормонального фону, УЗД контролю роботи щитовидної залози. Не всі замисляться, наскільки важливою є перевірка щитовидної залози. ▪️

Флеболог. Раз на кілька років потрібно робити УЗД вен нижніх кінцівок, це профілактика варикозу. ▫️

Кардіолог. Серцево-судинні захворювання молодші: ранні інфаркти, інсульти і, тим більше, гіпертонія зараз не рідкість. Перевірка роботи серцево-судинної системи, електрокардіограма мають бути регулярними.

Також вона порадила вчасно складати аналізи.

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Також Politeka повідомляла, що Боржемська із "Зважені та щасливі" ледве стримала сльози після обстрілу рідного міста.

А ще Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" позитивно висловилася на адресу росіян.