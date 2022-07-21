Известная украинская фитнес-тренер и звезда проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская старается быть полезной для общества во время войны.
У себя в
Сейчас Марина решила поговорить об уходе за здоровьем, ведь стресс во время войны переживает каждый житель Украины.
«Стресс всегда отрицательно сказывается на нашем организме и качестве нашей жизни. Поэтому необходимо записываться к врачу не только, когда вас начинает что-то беспокоить, но и на консультации, время от времени проверять свое здоровье», - написала тренер.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
У оккупантов началась "Химарсобоязнь": названы сроки, когда ждать новых "жестов доброй воли"
Полякова довела поклонников до слез, запев после языкового скандала на украинском: "Несмотря на то..."
Ни лечения, ни вакцины: появились новые жертвы Марбургского вируса, который коварнее COVID-19
Николаев закрывают: выяснилось, когда, на сколько и что будет происходить
Боржемская обнародовала список врачей.
▪️Обязательно гинеколог. Каждая женщина должна понимать, что для нее этот врач номер один в списке.
▫️Стоматолог. Регулярный обзор должен всегда быть в ваших планах. ▪️Маммолог.
Обзор, маммография – обязательно.
▫️Эндокринолог. Проверка гормонального фона, УЗИ для контроля работы щитовидной железы. Не все задумаются, насколько важна проверка щитовидной железы. ▪️
Флеболог. Раз в несколько лет нужно делать УЗИ вен нижних конечностей, это профилактика варикоза. ▫️
Кардиолог. Сердечно-сосудистые заболевания моложе: ранние инфаркты, инсульты и тем более гипертония сейчас не редкость. Проверка работы сердечно-сосудистой системы, электрокардиограмма должны быть регулярными.
Также она посоветовала вовремя сдавать анализы.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" ошеломила кадрами с сыном от Узелкова
Также Politeka сообщала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" едва сдержала слезы после обстрела родного города
А еще Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" положительно высказалась в адрес россиян