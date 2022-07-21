Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская дала советы украинцам по уходу за своим здоровьем, несмотря ни на что.

Известная украинская фитнес-тренер и звезда проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская старается быть полезной для общества во время войны.

У себя в Инстаграм она делится полезными лайфхаками и интересными замечаниями по поводу питания и похудения.

Сейчас Марина решила поговорить об уходе за здоровьем, ведь стресс во время войны переживает каждый житель Украины.

«Стресс всегда отрицательно сказывается на нашем организме и качестве нашей жизни. Поэтому необходимо записываться к врачу не только, когда вас начинает что-то беспокоить, но и на консультации, время от времени проверять свое здоровье», - написала тренер.

Боржемская обнародовала список врачей.

▪️Обязательно гинеколог. Каждая женщина должна понимать, что для нее этот врач номер один в списке.

▫️Стоматолог. Регулярный обзор должен всегда быть в ваших планах. ▪️Маммолог.

Обзор, маммография – обязательно.

▫️Эндокринолог. Проверка гормонального фона, УЗИ для контроля работы щитовидной железы. Не все задумаются, насколько важна проверка щитовидной железы. ▪️

Флеболог. Раз в несколько лет нужно делать УЗИ вен нижних конечностей, это профилактика варикоза. ▫️

Кардиолог. Сердечно-сосудистые заболевания моложе: ранние инфаркты, инсульты и тем более гипертония сейчас не редкость. Проверка работы сердечно-сосудистой системы, электрокардиограмма должны быть регулярными.

Также она посоветовала вовремя сдавать анализы.

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