Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль продовжує подорожувати країнами Європи і розповідати про агресію росіян та їх постійні обстріли по мирних громадян. Виконавиця очікувано почала більше часу приділяти репертуару з україномовними композиціями.

У мережі на сторінці "ФанТіна" в Інстаграмі представили коротенький ролик з буднів Кароль. Без макіяжу, зайвого пафосу та помпезності вона проводила вільний час між концертами. Причому вигляд артистки відразу привернув увагу користувачів мережі:

«Вау яка мила чарівниця, присіла в кріслі, і сміливо показує свої гарні ніжки. Ах вона лапочка все зайнята, уся в роботі, уся в телефоні. На особисте життя не вистачає часу. Вона красуня!; Тіночка, чекаємо нових пісень️❤️; Маленька студія! Тіна знаходить вихід із становища! 😍👏» - пишуть у мережі.

Також Тіна похвалилася в Інстаграм приємним досягненням артистки - натовпом фанатів, які йдуть за нею і підтримують на кожному концерті.

«Українці – смілива та об'єднана НАЦІЯ! НАЦІЯ розумна і з бажанням досягти успіху! У нас є все для самостійності, у нас немає страху та синдрому рабів. Вірю в Перемогу України, вірю в наших ЛЮДЕЙ, вірю в УКРАЇНСЬКУ ДНК!» - написала Кароль під зворушливим відео.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.