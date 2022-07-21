Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль продолжает путешествовать по странам Европы и рассказывать об агрессии россиян и их постоянных обстрелах по мирным гражданам. Исполнительница ожидаемо стала больше времени уделять репертуару с украиноязычными композициями.
В сети на странице "ФанТина" в Инстаграм представили коротенький ролик из будней Кароль. Без макияжа, лишнего пафоса и помпезности она проводила свободное время между концертами. ПРичем вид артистки сразу привлек внимание пользователей сети:
«Вау какая милая очаровашка, присела в кресле, и смело показывает свои красивые ножки. Ах она лапочка все занята, вся в работе, вся в телефоне. На личную жизнь не хватает времени. Она красотка!; Тиночка, ждем новых песен️❤️; Маленькая студия! Тина находит выход из положения!😍👏» - пишут в сети.
Также Тина похвасталась в Инстаграм приятным достижением состоявшейся артистки - толпой фанатов, которые следуют за ней и поддерживают на каждом концерте.
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«Украинцы – смелая и объединенная НАЦИЯ! НАЦИЯ разумна и с желанием добиться успеха! У нас есть все для самостоятельности, у нас нет страха и синдрома рабов. Верю в Победу Украины, верю в наших ЛЮДЕЙ, верю в УКРАИНСКУЮ ДНК!» - написала Кароль под трогательным видео.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.