Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка залишається вдома і підтримує наших захисників, а також українців. При цьому Злата кілька разів виїжджала закордон з благодійними концертами, але повернулася заради продовження роботи вдома.

Не забуває виконавиця про себе. З недавніх пір вона знову активно тренується, тому ретельно виконує всі вправи на прес, регулює режим дня і навіть ділиться б'юті-секретами. Нещодавно Злата додала, що перед активними заняттями встигає зробити вакуум, випити вітаміни та правильно розім'ятися. Артистка показала наочно: ось вам прокачування, варіант виконання та деталі.

"100 Джеків, прокачування м'язів спини, прес, сідниці, стретчинг" - поділилася списком Злата.

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На публікацію відреагувала також співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич:

"Є і приємні новини: споживання російськомовного контенту YouTube з території України зменшилося на 80% приблизно", - написала вона в коментарях, але не стала відповідати на запитання, чому вона сама до 24 лютого робила публікації і розмовляла російською.

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