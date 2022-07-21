Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая остается дома и поддерживает наших защитников, а также нуждающихся украинцев. При этом Злата несколкьо раз выезжала заграницу с благотворительными концертами, но вернулась ради продолжения работы дома.

Не забывает исполнительница о себе. С недавних пор она снова активно тренируется, поэтому усердно выполняет все упражнения на пресс, регулирует режим дня и даже делится бьюти-секретами. Недавно Злата добавила, что перед активными занятиями успевает сделать вакуум, выпить витамины и правильно размяться. Артистка показала наглядно: вот вам прокачка, вариант исполнения и детали.

«100 Джеков, прокачка мышц спины, пресс, ягодицы, стретчинг» - поделилась списком Злата.

Мы также писали, Решетник пожаловался на "нашествие" русскоязычного контента в Украине даже после полномасштабного вторжения рф.

На публикацию отреагировала также певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич:

"Есть и приятные новости: потребление русскоязычного контента YouTube с территории Украины уменьшилось на 80% примерно", — написала она в комментариях, но не стала отвечать на вопрос, почему же она сама до 24 февраля делала публикации и разговаривала на русском.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика ответила, из-за чего чуть не разорвала брак со звездой.

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский удивил заявлением об украинском языке: "Хочу быть дальше от этого бреда".

Также Politeka писала, что дочь Оли Поляковой кардинально изменила имидж, поразив видом.