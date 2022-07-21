Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска", розповів, чи планується новий сезон проекту, відповівши у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Знаменитість у розважальному проекті вражав постійними перевтіленнями та став справжньою родзинкою шоу. Після двох успішних сезонів усі фанати почали чекати на третій, але війна внесла свої корективи. А недавно стало відомо, що телеканал "Україна" закривається, де виходив проект. І українці одразу звернулися до Володимира в Інстаграм, поставивши хвилююче запитання.

"Чи буде новий сезон Маски? Можливо, не час, але діти дуже чекають", - запитала фанатка у сторіс Володимира.

"Не буде. Принаймні цього року і якщо франшизу куплять - то іншим каналом", - написав Володимир і додав своє фото з яскравим образом.

"Класне було шоу. Дякую, що були з нами", - написав на другому сторіс Володимир і показав ще один свій образ і Дзідзьо.

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Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука несподівано висловилася про українських захисниць.