Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость в развлекательном проекте впечатлял постоянными перевоплощения и стал настоящей изюминкой шоу. После двух успешных сезонов все фанаты начали ждать третьего, но война внесла свои коррективы. А недавно стало известно, что телеканал "Украина" закрывается, где выходил проект. И украинцы сразу обратились к Владимиру в Инстаграм, задав волнующий вопрос.
"Будет ли новый сезон Маски? Возможно не время, но дети очень ждут", - спросила фанатка в сторис Владимира.
"Не будет. По крайней мере в этом году и если франшизу купят - то на другом канале", - написал Владимир и добавил своё фото с ярким образом.
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"Классное было шоу. Спасибо, что были с нами", - написал на втором сторис ВЛадимир и показал еще один свой образ и Дзидзьо.
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