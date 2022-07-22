Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - учасниця проекту "Холостяк" з Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти на шоу, а після пари деякий час зустрічалася, а потім одружилася. А минулого року Даша народила первістка – сина, якого назвали Левом. Не забуває Квіткова і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Даша показала яскравий літній образ у сарафані з розрізом від стегна. Квіткова позувала з дитиною на руках, вражаючи виглядом.
"Незважаючи на всі новини, сьогодні дуже ніжний та спокійний настрій", - написала Квіткова.
Після цього Даша з'явилася перед дзеркалом і без дитини. Зірка виставила ніжку, вражаючи своєю розкішшю.
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