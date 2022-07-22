Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова впечатлила нежным образом в сарафане с разрезом от бедра.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушке удалось победить на шоу, а после пара некоторое время встречалась, а потом женилась. А в прошлом году Даша родила первенца - сына, которого назвали Львом. Не забывает Квиткова и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Даша показала яркий летний образ в сарафане с разрезом от бедра. Квиткова позировала с ребенком на руках, впечатляя видом.

"Несмотря на все новости, сегодня очень нежное и спокойное настроение", - написала Квиткова.

После этого Даша появилась уже перед зеркалом и без ребенка. Звезда выставила ножку, впечатляя своей роскошью.

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